Mario Perrotta porta in scena la vita di Antonio Ligabue

Prossimo appuntamento per Gocce 2018 con Mario Perrotta, tra i più acclamati interpreti del nuovo teatro italiano e più volte ospite del nostro cartellone, con il suo nuovo spettacolo, “Un bès. Antonio Ligabue”, vincitore del Premio UBU e ispirato alla vita del grande pittore naif romagnolo. Un appuntamento imperdibile in programma giovedì 8 febbraio, alle 21 al Teatro Nuovo di Varese (Viale dei Mille 39).

“Un bès… Dam un bès, uno solo! Che un giorno diventerà tutto splendido. Per me e per voi. Provo a chiudere gli occhi e immagino: io, così come sono, con i miei 40 passati, con la mia vita – quella che so di avere vissuto – ma senza un bacio. Neanche uno. Mai. Senza che le mie labbra ne abbiano incontrate altre, anche solo sfiorate. Senza tutto il resto che è comunione di carne e di spirito, senza neanche una carezza. Mai. E allora mi vedo – io, così come sono – scendere per strada a elemosinarlo quel bacio, da chiunque, purché accada.

Ecco, questo m’interessa oggi di Antonio Ligabue: la sua solitudine, il suo stare al margine, anzi, oltre il margine – oltre il confine – là dove un bacio è un sogno, un’implorare senza risposte che dura da tutta una vita. Voglio avere a che fare con l’uomo Antonio Ligabue, con il Toni, lo scemo del paese. Mi attrae e mi spiazza la coscienza che aveva di essere un rifiuto dell’umanità e, al contempo, un artista, perché questo doppio sentire gli lacerava l’anima: l’artista sapeva di meritarlo un bacio, ma il pazzo, intanto, lo elemosinava. Voglio stare anch’io sul confine e guardare gli altri. E, sempre sul confine, chiedermi qual è dentro e qual è fuori. (Mario Perrotta)”

Uno spettacolo di Mario Perrotta, collaborazione alla regia Paola Roscioli

collaborazione alla ricerca Riccardo Paterlini

Premio UBU 2013 come Miglior attore protagonista

Premio HYSTRIO-TWISTER 2014 come miglior spettacolo dell’anno a giudizio del pubblico

Premio UBU 2015 come miglior progetto artistico e organizzativo per l’intero Progetto Ligabue

PREMIO DELLA CRITICA/Associazione Nazionale Critici di Teatro 2015 per l’intero Progetto Ligabue