Marnate festeggia il patrono Sant’Ilario con una grande festa all’oratorio

Domenica 14 gennaio Marnate festeggerà il suo patrono, Sant’Ilario. Non mancheranno le tradizionali file di maroni e il mercatino degli hobbisti. Per i più piccoli è prevista l’animazione a cura dei ragazzi dell’oratorio.

L’evento si svolgerà in oratorio a partire dalle 9 con l’apertura del mercatino, alle 12,45 appuntamento con grande pranzo a base di polenta e bruscitti, risotto alla milanese e dolce (prezzo 15 euro, prenotazione al bar dell’oratorio).