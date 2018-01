Maroni: “Con Di Maio Italia rischia di finire come Spelacchio”

Durante la conferenza stampa post Giunta convocata a Palazzo Lombardia il Governatore Roberto Maroni ha tirato una stoccata ad uno dei leader in campo per le elezioni politiche nazionali. Si tratta di Luigi Di Maio, candidato premier per il Movimento 5 Stelle.

Nei suoi confronti il Governatore Maroni, subito dopo aver annunciato che non correrà per le prossime elezioni regionali, ha usato parole dure: «Di Maio è come una Raggi al cubo – ha detto il presidente -, con lui l’Italia rischia di fare la fine di Spelacchio».