Mascherina d’oro, il Carnevale si festeggia al Duse

Ventinovesimo carnevale besozzese. L’appuntamento è per venerdì 16 febbraio, alle 20 e 30 al Teatro Duse dove si terrà una serata di “fantasimazione”. In programma il “Big Carnival Showtime” per un evento all’insegna dell’allegria, animazione, baby dance, photo show e tante altre sorprese. In programma anche la sfilata e il concorso per la mascherina d’oro, arrivato alla decima edizione. Appuntamento per tutti i bambini da 0 a 11 anni (quinta elementare inclusa) e ad ingresso libero. Per iscriversi Anna 0332/772078 e Alessandra 338.2007795.