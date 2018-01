Massimo Agosti nominato professore di pediatria all’Insubria

La squadra della pediatria clinica varesina si rafforza.

Dopo la bocciatura della scuola di specialità, il preside del corso di Medicina Gilio Carcano aveva annunciato l’imminente potenziamento dell’equipe universitaria per il rilancio del reparto dell’ospedale Del Ponte di Varese: «Ora abbiamo due anni per adeguarci e costruire un modello formativo a rete che risponda allo standard richiesto. Abbiamo anche pubblicato il bando per un professore associato che andrà a implementare la squadra di formatori».

Il concorso per professore di fascia II di pediatria generale e specialistica (il documento :VERBALE1_MED38a ) si è svolto nell’autunno scorso.

La commissione giudicatrice formata da docenti dell’area scientifico medica dell’Università statale di Milano, dell’Università di Pavia e di quella di Firenze, riunendosi telematicamente, non ha dovuto, però, scremare molto dato che l’unico candidato è stato il dottor Massimo Agosti, classe 1956, noto e stimato primario della neonatologia e della terapia intensiva neonatale al Del Ponte, nonchè responsabile del Dipartimento materno infantile varesino.

Il neo professor Agosti va dunque a rinforzare la squadra del professore Alessandro Salvatori, classe 1951.