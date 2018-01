Mattina difficile sulle strade dell’Alto Varesotto, 4 incidenti in due ore

Mattinata difficile quella di oggi (mercoledì), sulle strade del Varesotto. Tre gli incidenti di una certa entità verificatisi in diverse zone della provincia. Il primo è avvenuto alle 5,30 a Cugliate Fabiasco con un ribaltamento di un’auto lungo la S.s. 233 e il ferimento non grave di una 27enne trasportata in codice verde all’ospedale di Luino.

Ala stessa ora, lungo la s.p. 31 all’altezza di Muceno, frazione di Portovaltravaglia una giovane di 19 anni è rimasta ferita dopo che la sua auto è andata a schiantarsi contro un ostacolo. La giovane è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Poco prima delle 7 due persone sono state vittima di un investimento a Ternate; ancora poche le informazioni a riguardo ma è stato richiesto l’intervento di due ambulanze e un’automedica. Alle 7,22, infine, due auto si sono scontrate lungo la statale all’altezza della Valganna e due persone sono rimaste ferite.

(seguono aggiornamenti)