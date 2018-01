Mattinata di ritardi e cancellazioni sui treni

Avvio di giornata all’insegna dei ritardi sulle linee ferroviarie che interessano la provincia di Varese.

Sulla nuova linea Varese Mendrisio Como la mattinata è partita male.

Il treno 25558 (Varese 07:36 – Mendrisio 07:57) è partito e viaggia con 15 minuti di ritardo a causa dell’attesa del treno corrispondente.

Il treno 25460 (Varese 08:06 – Albate Camerlata 08:53) oggi non sarà effettuato per un guasto al treno che richiede un intervento tecnico. I clienti diretti a Albate Camerlata possono prendere il treno 25462 (Varese 09:06 – Albate Camerlata 09:55).

Anche il treno 25408 (Albate Camerlata 07:07 – Varese 07:54) è stato cancellato. I clienti diretti a Varese hanno dovuto aspettare il treno 25410 in partenza un’ora dopo.

Problemi anche per il treno 25412 (Albate Camerlata 09:07 – Varese 09:54) che oggi partirà dalla stazione di Chiasso alle ore 09:20, per le conseguenze di un guasto al treno che ha richiesto un intervento di manutenzione straordinaria in sede di deposito.I clienti da Albate Camerlata possono prendere il treno 25414 (Albate Camerlata 10:05 – Varese 10:54).