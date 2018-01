Maturità: matematica allo scientifico e greco al classico

Matematica allo scientifico e greco al classico. Alle 13 il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le materie della seconda prova dell’Esame di maturità. Scienze umane sarà la seconda prova dello stesso liceo. Per il tecnico economico saranno : economia aziendale per AFM e inglese per Turismo ( seconda lingua comunicati e diritto e legislazione turistica).

Meccanica ed energia, sistemi elettrici, geopedologia con estimo ed economia sono alcune delle materie per le diverse articolazioni del tecnico tecnologico. Mentre scienza e cultura dell’alimentazione sono stati scelti per l’indirizzo servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera degli Istituti professionali

Una lunga attesa, arrivata fino all’ultimo giorno disponibile, che aveva messo a dura prova le coronarie dei giovani maturandi impegnati, nell’ultima settimana, a inondare di hastag #escilematerie qualsiasi comunicazione Social del Ministero. Ogni giorno, però, da Viale Trastevere arrivavano notizie di eventi che nulla avevano a che fare con l’annuncio tanto atteso. Finalmente questa mattina, il Miur ha dato il segnale atteso con l’annuncio che alle 13 si sarebbero svelate le materie importanti come seconda prova per alcuni istituti e come membri esterni per tutti altri.

Subito il sito è stato preso d’assalto: per i commissari esterni saranno lingua e letteratura straniera e scienze per sia per lo scientifico sia per il classico e così per scienze umane che, nell’indirizzo economico, avrà commissari esterni lingua e cultura francesi e diritto ed economia politica. Negli istituti tecnici scelti inglese ed economia politica per AFM e seconda lingua comunicati e diritto e legislazione per la sezione turistica.