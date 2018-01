Max Laudadio “commesso” per un giorno

L’inaugurazione dei saldi di Pulci Famose ha visto, nel negozio Too Sisters di Galleria Manzoni, anche un commesso speciale: Max Laudadio, fondatore dell’associazione ON, l’associazione che promuove il Parco delle 5 vette e che organizza da diversi anni questa iniziativa proprio per raccogliere i fondi destinati alla manutenzione del parco.

Dalle 16 alle 17 le prime “spese” dei varesini in vena di fare beneficienza – o di aggiudicarsi un “pezzo” del loro vip preferito – sono state fatte grazie anche alla sua collaborazione.

Domani, sabato 20, i saldi delle Pulci Famose continuano, sempre in Galleria Manzoni.