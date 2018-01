Maxi sequestro di marroni di Cuneo

Settantasette sacchi da 5 chilogrammi di marroni di Cuneo sono stati sequestrati nella giornata di domenica dagli agenti della polizia locale di Saronno. L’operazione, coordinata dal vicecommissario Michele Speciale, è stata eseguita nella tarda mattinata.

La pattuglia si è accorta con un controllo realizzato in via Galli, alle porte della città, che non solo il venditore svolgeva la propria attività in una zona interdetta ma era privo di licenza. In più i prodotti, marroni di Cuneo, erano in un pessimo stato di conservazione. Così è scattato il sequestro della merce, tutta mandata al macero, e una sanzione da 3 mila euro per l’ambulante privo di licenza.

I controlli vengono realizzati periodicamente sugli ambulanti per verificare il rispetto della normativa ed anche per controllare lo stato di conservazione dei prodotti tutelando i consumatori.