Maxi tamponamento tra 21 veicoli, muore un ragazzo di Cerro Maggiore

Un maxi tamponamento è avvenuto in una galleria della A26 Genova – Gravellona Toce. 19 veicoli e 2 mezzi pesanti si sono scontrati, causando 29 feriti e la morte di un ragazzo.

Galleria fotografica Maxi tamponamento in autostrada, muore un ragazzo 4 di 5

La vittima si chiama Josué Emanuele Martinez Mencu, un ragazzo di 19 anni nato a Legnano e residente a Cerro Maggiore. Secondo il bollettino medico diffuso dalla Regione Liguria i feriti sono complessivamente 29, dei quali 3 bambini. 6 persone sono state soccorse in codice rosso, 14 in codice giallo e i restanti in verde.

Due dei feriti risultano gravissimi: si tratta di un uomo e una donna che si ritiene siano parenti del giovane morto nello schianto, che era seduto sul sedile posteriore di una Ford Fiesta.

L’incidente è avvenuto alle 10.20 tra il bivio con la diramazione Predosa-Bettole e quello con la A10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova. Sul posto sono intervenute 16 ambulanze, 4 automediche con circa 50 soccorritori e il supporto di un elicottero del 118 di Genova. Impegnati per ore anche i vigili del fuoco del capoluogo ligure e il personale della società Autostrade, che ha interrotto la circolazione nel tratto interessato dal tamponamento, deviando le auto sulla bretella che porta sulla A7, fino alle 18.