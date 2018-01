Medaglia della liberazione alla memoria di Ernesto Luini

In occasione della celebrazione del Giorno della Memoria che si terrà sabato 3 febbraio alle ore 10 e 30, presso il Teatro Sociale di Luino, prima dell’inizio della rappresentazione teatrale della vicenda di Calogero Marrone, verrà conferita la medaglia della Liberazione alla memoria, concessa dal Ministero della Difesa, alla vedova del partigiano Ernesto Luini. Sarà questa l’occasione per ricordare un uomo che, per amore della libertà, subì sofferenze e privazioni che non fiaccarono mai il suo spirito combattivo. Ernesto Luini è purtroppo scomparso prima di poter ricevere l’ambito riconoscimento.