Memoria e cultura: il fine settimana in provincia

Molti eventi nel fine settimana sono dedicati al Giorno della Memoria, tra spettacoli teatrali, incontri e testimonianze. In programma anche concerti, cinema ed eventi per bambini.

Meteo – Sabato al mattino cielo coperto con ultime piogge su Piemonte e Lombardia occidentale. Limite neve oltre 1200m. Nel pomeriggio nuvoloso ma senza piogge. Schiarite a partire da Alpi e Prealpi, più ampie in serata. Vento: in quota moderato da Sud, al suolo debole per lo più da W-NW.

Domenica su Alpi e Prealpi in buona parte soleggiato e mite. Zero termico in rialzo a 2700m. Sulla pianura nubi basse irregolari o nebbie ma senza piogge. Vento: in quota debole da WNW, al suolo molto debole variabile o calme. – Meteo

GIORNATA DELLA MEMORIA 2018

Varese – Venerdì 26 e sabato 27 gennaio, nel porticato di Palazzo Estense, proprio di fianco all’Ufficio Anagrafe, i soci dell’Istituto Calogero Marrone distribuiranno ai cittadini un pieghevole che riassume la vita e l’uomo che salvò la vita a centinaia di ebrei ed antifascisti. Sempre venerdì 26 gennaio, nel Giorno della Memoria, alle 17.30 in Sala Montanari si terrà un incontro pubblico organizzato dal Comune di Varese e dall’Istituto. lunedì 29 gennaio, alle 11 al Teatro Santuccio, è in programma un incontro con i giornalisti, la cittadinanza e gli studenti dell’Istituto Isis Newton di Varese, durante il quale il regista Mauro Campiotti illustrerà le fasi di realizzazione del film su Calogero Marrone – Tutto il programma

Varese – Sabato 26 gennaio dalle ore 14 e 30 alle ore 17 Arcigay Varese sarà presente con un gazebo in piazza del Podestà a Varese con materiale informativo per ricordare la comunità omosessuale tragicamente perseguitata e sterminata durante l’Olocausto. – Tutto il programma

Varese – “Le nostre notti” in scena per capire la vita nei campi di concentramento. Sul palco del Circolo di Biumo e Belforte, sabato 27 gennaio alle 21, ci saranno Giovanni Ardemagni e Jane Bowie – Tutto il programma

Varese – Sabato 27 gennaio al salone Estense è previsto un incontro con Ilaria Mattioni, autrice del libro “Stelle di Panno” (che narra la storia dell’amicizia tra due adolescenti ebree nell’epoca della persecuzione) rivolto a tutti i ragazzi delle scuole medie e del primo bienno delle superiori – Tutto il programma

Luvinate – “La scelta”, quei cittadini che salvarono ebrei e antifascisti. Il libro sarà presentato sabato 27 gennaio 2018 alle ore 17.30 presso la biblioteca di Luvinate con la testimonianza di Sergio Brusa Pasquè – Tutto il programma

Gavirate – In occasione del Giorno della Memoria, sabato 27 gennaio alle ore 10.30 in Largo Deportati nei campi di sterminio (piazzale Ferrovie Nord Gavirate) avverrà la deposizione di una corona commemorativa. A seguire “Riflessioni sulla Shoah contro la tirannide, contro i genocidi” a cura degli studenti della VD Liceo Scientifico “E. Stein” – Tutto il programma

Gavirate – Besozzo – Ricco di appuntamenti il calendario proposto quest’anno nel Medio Verbano per ricordare la Shoah – Tutte le iniziative

Castiglione Olona – Sabato 27 gennaio Castiglione Olona celebra il Giorno della Memoria attraverso “La Shoah dell’Arte” al Museo Arte Plastica ed altri eventi. Il [MAP] Museo Arte Plastica di Castiglione Olona aderisce per il secondo anno consecutivo a “La Shoah dell’Arte”, il progetto promosso dall’Associazione ECAD – Ebraismo Culture Arti Drammatiche che in occasione del Giorno della Memoria, sabato 27 gennaio 2018, coinvolgerà alcuni tra i più importanti musei, gallerie e teatri d’Italia – Tutto il programma

Vedano Olona – Sarà la musica la protagonista dell’evento organizzato dal Circolo Anpi Basso Sankara di Vedano Olona in occasione del Giorno della memoria. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Filarmonica Ponchielli e con il patrocinio del Comune si terrà a Villa Aliverti, sabato 27 gennaio alle 20.30. – Tutto il programma

Gallarate – Tre appuntamenti cittadini per il Giorno della Memoria. Due spettacoli teatrali, un concerto nelle scuole, la commemorazione ufficiale al cimitero – Tutto il programma

Busto Arsizio – Le celebrazioni inizieranno alle 9.30 di sabato 27 gennaio con la deposizione delle corone ai monumenti alla Resistenza e Deportazione (via Fratelli d’Italia) e ai caduti nei Lager (palazzo municipale) preghiera al Tempio Civico, luogo in cui il prefetto Giorgio Zanzi e il sindaco Emanuele Antonelli consegneranno a Mirka Biasi la medaglia d’onore alla memoria del nonno Guglielmo Biasi. Alle 21 l’appuntamento è invece al Teatro Sociale con lo spettacolo “Come una rana d’inverno” – Tutto il programma

Samarate – Sabato 27 gennaio 2018 alle ore 21 l’associazione “Periferie sociali” ospita, nella sua nuovisima sede di Piazza Mazzini 1 a Lonate Pozzolo, lo spettacolo di musica e parole “Vagoni e barconi – I sommersi e i salvati di ieri e di oggi”. L’evento viene proposto in occasione del Giorno della Memoria e in collaborazione con il gruppo Samarate loves Book – Tutto il programma

Saronno – Sabato 27 gennaio alle ore 16 presso la libreria BeBook in via Ramazzotti 41 a Saronno si terrà “Le parole della memoria”, un momento in cui si proverà a tenere alta l’attenzione su questo tema proponendo canzoni e letture dal vivo – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Sabato 27 gennaio al prestigioso Palace Grand Hotel di Varese, si terrà la quinta edizione di “Tra Legno e Acqua-Convegno Nazionale sul Recupero e la Valorizzazione delle imbarcazioni d’epoca e storiche” organizzato dall’AVEV, Associazione Vele d’Epoca Verbano. Esperti di marineria, scrittori, architetti e costruttori navali relazioneranno sul meraviglioso mondo dei restauri e delle barche in legno. Tra le iniziative l’esposizione di barche in legno davanti all’albergo, mostre di mezzi modelli e fotografie di vele d’epoca, l’annullo filatelico, i test drive con Jaguar Land Rover e l’estrazione a sorte di un week-end. – Tutto il programma

BAMBINI/Varese – In occasione del suo primo compleanno, Pingu’s English Varese organizza un gustoso “Open Day” ricco di laboratori, attività gioco in lingua inglese ed una magnifica torta da gustare insieme a tutte le insegnanti . La scuola è in via Cavour 12 a Varese, sabato 27 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. – Tutto il programma

Varese – Sabato, incontri sul colore con il Gen. Giorgio Battisti, alle 17 e 30 in Via degli Alpini, 1. Secondo appuntamento della sesta edizione de “Il caffè degli Alpini“ alla presenza di più ospiti; dibattiti condotti da Matteo Inzaghi. Racconti, storie, esperienze e aneddoti legati al tema del Colore. Info: tel 0332242438, www.gruppoalpinivarese.com.

BAMBINI/Varese – Domenica 28 gennaio nuovo appuntamento a Villa Panza con un itinerario speciale alla scoperta dei Video Portraits di Robert Wilson e dell’opera “A winter fable” per creare una favola di luci e colori. In laboratorio i bambini realizzeranno una favola luminosa che vedrà protagonisti i personaggi incontrati lungo il percorso espositivo e non solo. Info e prenotazioni: faibiumo@fondoambienteitaliano.

Varese – Domenica “Uscite Narranti” alla Schirannetta di Casbeno e dintorni. Incontro alle 14 e 30 in Via G.L.Zucchi (ingresso Istituto Superiore Isaac Newton). L’aria di Candelora ci porterà tra la storia, la natura e le ville di questa ricca zona ancora campestre. Durata 2h 30’ circa. www.officinambiente.it

Besozzo – Al via la seconda giornata ecologica. Si terrà domenica 28 gennaio con ritrovo alle 10, davanti a palazzo comunale. I volontari sono tanti ma chiedono l’aiuto di tutti – Tutto il programma

Luino – Domenica 28 gennaio il CAI Luino propone una escursione con le ciaspole il Ticino in val Leventina con meta la capanna Fois m 2200 e la cima Foisc 2208. – Tutto il programma

Castiglione Olona – Appuntamento per domenica 28 gennaio alle 16, al caffè Lucioni di Castiglione Olona. Ospite lo scrittore Marco Marcuzzi con il suo ultimo libro, “Squillo di morte a Maccagno”, Macchione editore, e con la sua musica. – Tutto il programma

BAMBINI/Rasa di Varese – Domenica 28 gennaio il teatro dell’oratorio della Rasa, alle ore 16,30, ospiterà la compagnia territoriale Progetto Zattera e un protagonista un po’ insolito: il frigorifero. In scena Frigo Magico.

Venegono Superiore – Domenica cassoeula con gli Alpini. Appuntamento domenica 28 gennaio, alle 21. Prenotazioni entro 26 gennaio – Tutto il programma

Gallarate – Sabato 27 gennaio 2018 alle ore 17 a Gallarate presso la libreria Biblos-Mondadori BookStore in Piazza Libertà si terrà una conferenza a ingresso libero. L’autrice Teresa Sintoni presenterà i primi tre volumi di una serie dedicata alla teoria e alla pratica dello Yoga. – Tutto il programma

Vizzola Ticino – Weekend ricco di iniziative quello in programma a Volandia. Sabato per i più piccoli, alle 15, laboratorio di aerei di carta, domenica 28 gennaio, invece, l’attenzione sarà catalizzata dalla gara di droni che vedrà sfidarsi due categorie, quella che va dagli 8 ai 15 anni e quella degli over 15. – Tutto il programma

Venegono Superiore – Ultimo fine settimana per vedere il Presepe dei Missionari Comboniani – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Al teatro di Varese si ride con “Made in Sud ”, sabato sera, con la frizzante conduzione di Fatima Trotta, nota ed amata dal pubblico televisivo e teatrale, accompagnata dai comici più noti e amati dello show. Domenica invece, in scena “Barbiere di Siviglia” con l’Associazione Ritorno all’Opera. Appuntamento per domenica 28 gennaio, alle 16 – Tutto il programma

Varese – In scena “Aplod” sul palco dello spazio Yak. Sabato sera, in piazza De Salvo 6, alle ore 19.30 peritivo dello YAK, alle ore 21.00 spettacolo. In un futuro non troppo lontano il governo ha dichiarato illegale produrre e caricare in internet materiale video. Siti come YouTuve sono stati chiusi e dichiarati fuorilegge. Nei meandri del web però esistono siti pirata dov’è ancora possibile condividere video. Il più famigerato di tutti è APLOD, dove un videomaker può guadagnare un sacco di soldi caricando il video divertente di un gattino. In questo mondo, a metà fra un romanzo di Orwell e na sceneggiatura dei fratelli Cohen, dove tutti sono dediti al lavoro, il nostro protagonista viene licenziato, spinto dal peso delle bollette e dell’affitto da pagare, e stufo di vivere una vita quasi ai margini della società, decide di aprire un’associazione crimine.

Cassano Valcuvia – Torna la stagione del teatro Periferico che per il primo appuntamento presenta uno spettacolo, sabato sera, dal titolo “Il diario di Anna”, adattamento dal “Diario di Anna Frank”, in occasione della giornata della memoria. Alle 21, al teatro comunale – Tutto il programma

Solbiate Olona – Sabato 27 Gennaio torna SolbiaTeatro, la rassegna teatrale che questo anno giunge alla nona edizione. La compagnia Gruppo Teatro Bussero porta in scena lo spettacolo di Achille Campanile intitolata “Il Povero Piero” . – Tutto il programma

BAMBINI/Gallarate – Al teatro del Popolo domenica, alle 16 e 30, in scena l’Oca Magica – Tutto il programma

MUSICA

Gallarate – Venerdì 26 gennaio, alle 21.30, alla Sala Planet Soul di Gallarate, in via Magenta 3, la rassegna Jazz’Appeal propone l’unica data in Lombardia del tour nazionale “NOTES & WORDS”, con la giovane e talentuosa cantante e compositrice Letizia Onorati. – Tutto il programma

Varese – Fine settimana alle Cantine Coopuf: si parte venerdì sera, dalle 22, quando si terrà il Varese Pride Official Party. Sabato sera invece, allo spazio di Via De Cristoforis, arrivano I Botanici, una delle band più rappresentative della scena indie-rock italiana. Insieme a loro i Gospel e i Ragni Su Marte. – Tutto il programma

Varese – Serata anni ’50 al Twiggy Caffè di Varese. L’appuntamento è per sabato sera (27 gennaio), dalle 21 con mostra, mercatino vintage, musica – Tutto il programma

Busto Arsizio – Torna la “NeverWas Radio Night” e l’appuntamento è per sabato 27 gennaio al Circolo Gagarin. L’evento è organizzato dalla web radio indipendente e vedrà in scena due artisti, per una serata con la musica di qualità; in scena, dalle 20 e 30, due artisti: il cantautore varesino Andrea Manenti e la band di Biella, i Lemura. – Tutto il programma

Rescaldina – La musica irlandese è protagonista a La Tela di Rescaldina. Sabato 27 gennaio, l’ospite musicale dell’osteria sociale è Il Bandarone, trio che si è fatto interprete della musica che viene suonata nei pub d’Irlanda con strumenti rigorosamente acustici quali chitarra, bouzouki, flauto, cornamusa, bodhrán. – Tutto il programma

CINEMA

Al cinema il grande ritorno di Ligabue con Made in Italy. Nelle sale anche Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, candidato a 4 Premi Oscar 2018, L’uomo del treno e Downsizing – Film e programmazione

MOSTRE

Varese – Parole, scritte, lette, parlate o dimenticate in una mostra. Appuntemento a Yellow per l’esposizione curata da Michael Lawton che presenta le opere di sei artisti esplora il confine tra il visuale e il letterario – Tutto il programma

Varese – Continua la mostra di Jernej Forbici a Punto sull’Arte. La mostra personale dell’artista sloveno è visibile anche nel fine settimana. – Tutto il programma

Busto Arsizio – E’ un grande successo quello che sta riscuotendo la mostra in corso alle Civiche Raccolte di Palazzo Marliani Cicogna di Busto Arsizio (piazza Vittorio Emanuele II, n. 3), “Icone bizantine in dialogo con l’arte contemporanea” che è possibile vedere anche questo fine settimana – Tutto il programma