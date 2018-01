Il mercato si muove in casa OpenjobMetis

(Foto Facebook – Siim-Sander Vene)

Si aspettava il nome della guardia americana, invece potrebbe arrivare un’ala estone. Come anticipato dalla Prealpina oggi, la OpenjobMetis potrebbe mettere sotto contratto a breve l’ala estone Siim-Sander Vene.

Si tratta di un’ala forte, che all’occorrenza può ricoprire anche lo sport di ala piccola. Grande esperienza, soprattutto nello Zalgiris Kaunas, squadra con la quale ha giocato dal 2013 al 2016 vincendo tre campionati lituani. Classe 1990, Vene era stato messo sotto contratto in estate da Reggio Emilia, ma la frattura del tallone destro ha portato alla risoluzione del contratto con la Grissin Bon, che lo ha sostituito con altri giocatori.

Se le visite mediche dovessero andare nel verso giusto, è probabile che il tesseramento avvenga in tempo perché l’estone si aggreghi alla squadra già per la trasferta di Cremona di domenica 7 gennaio (ore 19.15).

Il tesseramento di Vene non porterebbe direttamente all’addio di Damian Hollis, ma il giocatore è apparso ormai fuori dal progetto e la separazione potrebbe essere inevitabile. Su di lui ci sono gli interessamenti della Fortitudo Bologna e di altre squadre di A2.

Continua inoltre la ricerca del sostituto di Antabia Waller. Le piste praticabili sono poche e non facili. Per ora non ci sono novità, ma non è detto che entro la gara di domenica 14 gennaio contro Torino non arrivi il rinforzo sul perimetro per Attilo Caja.

A proposito della gara contro Torino, è stata anticipata dalle 18.15 alle 18.