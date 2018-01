Milano torna all’attacco su Ema e illumina il Pirellone

Il Comune di Milano e la Regione Lombardia sono al lavoro per la stesura del secondo ricorso, che dovrebbe aggiungersi a quello governativo, contro l’assegnazione della sede dell’Agenzia europea del farmaco ad Amsterdam, anziché al capoluogo lombardo.

Il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni aveva messo a disposizione il Pirellone come eventuale sede di Ema nel caso di una vittoria di Milano e proprio ieri ha postato sui suoi profili social l’immagine del Pirellone illuminato con la scritta Ema a Milano.

“Se Amsterdam non è in grado di dare una sede adeguata all’Agenzia del Farmaco – scrive Maroni – Milano c’è: il #Pirellone è pronto e disponibile. Con la salute dei cittadini non si scherza!”.