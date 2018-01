Mille libri per la primaria di Cuasso: nasce l’angolo della lettura

Un angolo accogliente e colorato, pieno di libri per far viaggiare la fantasia e scoprire il piacere della lettura.

Galleria fotografica Cuasso al Monte - Inaugurato l'angolo di lettura alla scuola elementare 4 di 10

Sabato mattina bambini e genitori della Primaria di Cuasso al Monte hanno inaugurato l’Angolo di Chicchi, una vera biblioteca con 1140 volumi a disposizione di tutti i bambini della scuola.

A realizzarlo, mettendoci tanto lavoro e i fondi necessari, mamme e papà dell’Associazione Genitori per la scuola di Cuasso, che in dieci mesi hanno rimesso a nuovo il locale, l’hanno fatto decorare e hanno acquistato gli scaffali e i tappetoni per trasformarlo in uno spazio a misura di bambino. L’associazione ha anche donato 640 volumi, la metà della ricca dotazione della “biblioteca”.

All’inaugurazione oltre a mamme, papà e bambini, ha partecipato il vicesindaco e assessore alla cultura e all’istruzione di Cuasso al Monte, Arnalda Vigoni. Erano presenti anche la mamma e il papà di Chicchi, la piccola Francesca Argenzio alla cui memoria è dedicato l’angolo della lettura.

“E’ stato un momento molto toccante – dice il presidente dell’Associazione, Pino Caprino – Il papà di Francesca ha raccontato alcuni momenti della vita della figlia, e le lacrime del padre hanno scatenato molte e emozioni e alcuni dei presenti non sono riusciti a trattenere la commozione”.

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e hanno contribuito a portare a termine questo progetto – aggiunge il presidente dell’attiva associazione – Oltre alle mamme e ai papà che hanno lavorato o sostenuto l’iniziativa, un grazie ad Anna, una bravissima disegnatrice che per 10 anni ha collaborato con la Disney, la quale ha realizzato il disegno sulla parete. E un ringraziamento particolare ad Adelaide che da sempre ha sostenuto e sostiene l’Associazione: per quest’opera le sue idee e il suo aiuto sono stati fondamentali”.