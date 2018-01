Mirabelli: “Il sindaco chieda i bilanci al Molina”

Il consigliere comunale del Pd Fabrizio Mirabelli chiede al sindaco di Varese Davide Galimberti di fare un accesso atti sui bilanci del Molina. Esponenti dello stesso partito, Mirabelli e Galimberti hanno però tenuto sovente una linea differente sulla vicenda. Il sindaco ritiene sia opportuno non intervenire nella querelle che ha risvolti politici, il consigliere ritiene invece che si debba chiedere a Cristian Campiotti conto del suo operato e ha in passato promosso una mozione per invitare Campiotti a riferire al consiglio comunale. Ieri aveva presentato una richiesta di accesso agli atti appena inoltrata al Presidente del Molina Campiotti relativi ai bilanci degli anni 2014, 2015, 2016, 2017, Consigliere comunale Varese

Il suo post su facebook recita: