Il mondo dei social e come usarli

Durante le due giornate intensive di Inside Social 2018, organizzate da NeverWas Radio e dedicate al mondo dei social. Si terranno sabato 13 e sabato 20 gennaio alla sede di via Leopardi 28a, a Corgeno di Vergiate.

Due giorni per imparare a usare Instagram come strumento di branding, a sfruttare a pieno le potenzialità di Linkedin o a impostare una campagna a pagamento efficiente, con la piattaforma Business Manager di Facebook. Anche quest’anno, poi, ci sarà una Case History entrata di diritto in tutti i manuali di comunicazione; ovvero Pescaria, lo street fish food pugliese diventato – grazie al suo approccio strategico sui social network- uno dei casi di successo di Facebook for Business.

I posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria, se vuoi partecipare manda una mail a formazione@neverwasradio.it.

La quota di partecipazione è di 50€, vale per entrambi i giorni ed è comprensiva di pranzo. Così poco? Sì! Il resto dei costi è coperto dal progetto Giovani di Valore, finanziato con il contributo di Fondazione Cariplo e finalizzato a migliorare l’occupabilità dei giovani del nostro territorio. Scopri tutte le altre opportunità formative o di stage qui: http://www.giovanidivalore.com/

PROGRAMMA

Sabato 13 gennaio

10:30 – 12:30 FARE BRANDING CON ISTAGRAM

Grammatica, buone pratiche e pills di fotografia creativa: comunicare e comunicarsi attraverso il social visivo per eccellenza. Dall’ABC di Instagram ai trend attuali e -tempo permettendo- anche un’uscita fotografica per sperimentare sul campo. Con Sara De Luigi, Community Manager di Instagramers Varese

Pranzo comune

14:00 – 16:00 IL BRANDING PROFESSIONALE CON LINKEDIN

LinkedIn, con 11 milioni di iscritti in Italia e 530 nel mondo

è il luogo da frequentare per collegarsi alla propria business community.

Vediamo come farlo al meglio sfruttando i 3 pilastri del social network professionale. Con Alessandro Gini, fondatore di Linkedin4business

Sabato 20 gennaio

10:30 – 12:30 BUSINESS MANAGER:

INSERZIONI A PAGAMENTO E PROFILAZIONE UTENTI

Trucchi, risorse, funzionalità poco conosciute e tutte le potenzialità della profilazione degli utenti su base comportamentale. Con Simone Grillo, esperto di comunicazione digitale.

Pranzo comune

14:00 – 16:00 CASE HISTORY: PESCARIA

Conosciamo lo street fish food pugliese diventato -grazie al suo approccio strategico sui social network- uno dei casi di successo di Facebook for Business. Con Domingo Iudice, tra i fondatori dell’agenzia di marketing Brainpull e di Pescaria.

Il corso si terrà nella sede di NeverWas Radio, in via Leopardi 28a, a Corgeno di Vergiate (Varese).