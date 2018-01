Monsignor Stucchi ha presnetato il libro “Per la vita, sempre”

Si è tenuto nella mattinata di sabato 20 gennaio alla biblioteca civica di Villa Hussy a Luino un incontro di presentazione del volume “Per la vita, sempre”, che raccoglie alcuni degli editoriali di mons. Luigi Stucchi, oggi vescovo ausiliare, e dal 1973 al 1986 direttore del settimanale diocesano lecchese “Il Resegone”.

L’iniziativa era della Parrocchia di Luino e degli Amici del Liceo, in collaborazione col Centro di Aiuto alla Vita del Medio Verbano. Mons. Stucchi, che è stato anche prevosto di Tradate e vicario episcopale della zona di Varese, è stato intervistato da Alessandro Franzetti, portavoce degli Amici del Liceo, in una conversazione che è stata molto famigliare e sincera.

Numeroso e attento il pubblico, che ha partecipato con vivo interesse all’esposizione del vicario (che modestamente si fa chiamare solo “don Luigi”) e ha potuto apprezzarne la chiarezza espositiva, l’onestà intellettuale e la disponibilità al confronto, anche con chi la pensa diversamente. Molte le domande, tra cui alcune sull’attualità di oggi, trattate sempre dal vescovo con profondità, ma spesso con intuizioni argute e a volte ironiche.

Sono intervenuti l’assessore Alessandra Miglio, che ha salutato l’uditorio in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Luino, che ha patrocinato l’evento, e gli assessori Caterina Franzetti e Dario Sgarbi, oltre al consigliere Pietro Agostinelli. Il prevosto e decano di Luino, don Sergio Zambenetti, sempre disponibile a collaborare con le diverse realtà associative locali, si è rallegrato per questa unità di intenti, un vero e proprio sodalizio virtuoso.

Per dirla con le parole care al cardinal Angelo Scola, una vera “comunità educante”. Ha portato i saluti del Centro Aiuto alla Vita del Medio Verbano Pinuccia Bodini, che ha illustrato le numerose attività in favore della vita nascente dei CAV e ha anche parlato del Progetto Gemma, a cui sono state destinate le offerte per la vendita dei libri.

Si è trattato di una mattinata proficua e utile per tutti, che ha permesso ai presenti di crescere come fedeli e soprattutto come uomini. Mons. Stucchi ha concluso il suo intervento con una frase che ben tratteggia la sua opera pastorale e che dovrebbe essere di tutti gli uomini di buona volontà: “Se non si è decisi a difendere comunque la vita, che cosa si è disposti a difendere”.