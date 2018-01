È morta Dolores O’Riordan, cantante dei Cranberries

È morta a Londra a 46 anni Dolores O’Riordan, cantante del gruppo rock irlandese dei Cranberries.

La conferma della scomparsa è arrivata dal suo portavoce, al quotidiano locale della città di origine dei membri dei Cranberries, il Limerick Leader.

La O’Riordan – irlandese di origine – era a Londra per una sessione di registrazione. Non si conoscono ancora le cause della morte.

I Cranberries sono stati famosi in particolare negli anni Novanta: del 1994 il pezzo più famoso del gruppo, Zombie, dedicato al conflitto che lacerava ancora l’Irlanda del Nord e reso inconfondibile dalla voce sofferta della O’Riordan.