È morto Riccardo Rocky Agusta, erede della famiglia

È scomparso all’età di 67 anni Riccardo “Rocky” Agusta. Erede della famiglia Agusta che ha dato lustro prima al mondo dei motori e poi a quello dell’aeronautica.

È morto a St.Moritz, in Engadina, mercoledì 10 gennaio. Viveva in Sudafrica e in Francia.

Figlio del Conte Corrado Agusta, Riccardo aveva scelto di vivere anche una vita “da corsa”: era infatti un pilota automobilistico e titolare di una scuderia di auto da corsa.

Curiosità: Riccardo Agusta ha fatto anche pubblicare il suo necrologio in prima persona