Motobefana bagnata ma partecipatissima

Armati di ombrelli colorati una trentina di bimbi accompagnati da mamme, papà e nonni hanno atteso oggi pomeriggio l’arrivo in piazza Libertà della Motobefana.

Puntualissima a bordo del tradizionale sidecar alle 15 è arrivata la Befana Angela scortata dai volontari del Motoclub cittadina. La pioggia e il freddo non hanno minato il clima di festa anche perchè i volontari hanno allestito un gazebo per accogliere i piccoli durante la distribuzione dei doni.

«Che dire? Ovviamente – ha commentato il presidente Dario Severgnini – non potevamo rinviarla ma credo che ancora una volta il grande impegno dei volontari abbia contribuito in modo determinante alla buona riuscita dell’iniziativa». In mattinata i volontari hanno scortato la Befana al centro di prima accoglienza al rione Matteotti e alle case di riposo Focris e Gianetti.

Nel pomeriggio ad attenere la MotoBefana ringraziando i volontari anche l’assessore allo Sport Gianpietro Guaglianone: «Vedere tutte queste persone in fila malgrado la pioggia dimostra quanto ormai la Motobefana e l’attività del Motoclub siano radicate nelle tradizioni saronnesi. Un plauso a tutti i volontari per il grande impegno e i diversi doni fatti ai bimbi nel corso di tutta la giornata».