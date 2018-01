Una mucca morta e un asino in fin di vita, Striscia la Notizia denuncia un allevamento

Una mucca morta, un asino in fin di vita e altri capi di bestiame assetati e denutriti.

L’inviato di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa è tornato a Varese, nei pressi del Campo dei Fiori, per puntare le telecamere su un allevamento.

La trasmissione ha mandato in onda le pessime condizioni in cui versavano gli animali scoprendo che alcuni erano in fin di vita e uno addirittura deceduto.

Nel suo servizio Stoppa ha anche intervistato l’allevatore responsabile della struttura e allertato gli enti preposti al controllo. Sul posto sono arrivati i veterinari Asl, l’asino che versava in condizioni precarie è stato trasportato in una clinica per le cure.

