Muore carbonizzato nella sua casa

Cadavere carbonizzato trovato in una casa a Saronno, in via Petrarca.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri: il corpo era adagiato su una poltrona, all’interno della casa.

Sono in fase di accertamento le cause, probabilmente da attribuire ad un incidente domestico. L’uomo viveva solo e aveva delle cicche di sigaretta vicine.