Musica e film nel weekend al Gagarin

E’ tempo di weekend e come da tradizione il circolo Gagarin di via Galvani a Busto Arsizio è pronto ad aprire le sue porte. In programma un ricco calendario di eventi che spazia dalla musica al cinema. Ecco il programma completo:

VENERDI 19 GENNAIO

live: MR BISON + MOANA

Apertura 20:30

Concerti dalle 22:00

Serata di chitarroni al Circolo Gagarin, declinati nel suono desertico dello stoner rock d’oltreoceano. Sul palco i toscani MR BISON e i locali MOANA: riffoni che ti si inchiodano in testa, hard blues al fulmicotone, headbanging che sentiremo forte il giorno dopo, una scarica pazzesca di energia. Che bello il rock’n’roll. Ingresso gratuito riservato ai soci ARCI.

SABATO 20 GENNAIO

Circolo aperto a tutti i soci dalle 20:30

DOMENICA 21 GENNAIO

Cinema Buena Vista

FREAKS (Todd Browning, 1932)

Apertura 20:30

Proiezione ore 21:00

Torna il cinema di culto, torna Cinema Buena Vista. Questa settimana sul maxischermo uno dei più grandi cult di movie di sempre: FREAKS di Todd Browning (1932). Pluri-censurato in passato, provocatorio e tuttora grottesco e inquietante. Un capolavoro assoluto sull’umanità dei mostri e la mostruosità degli umani.

In sala bar, come sempre, c’è La Tana dei Goblin con i giochi da tavolo aperti a tutti. Ingresso gratuito riservato ai soci ARCI.