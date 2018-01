Musica e poesia per fare del bene. È stato organizzato dalla Seconda Circoscrizione del Distretto 108 Ib1 Lions Clubs International, in collaborazione con il Lions Club Varese Città Giardino, con il Patrocinio e il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus e di Varese Vive l’appuntamento di in programma per giovedì 15 febbraio presso la sede di Varese Vive, una serata benefica a favore di MK Onlus dal titolo “Perle di Poesia e Musica”.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di Silvio Raffo e della pianista Silvia Bianchetti.

Una serata che insieme all’arte si pone anche lo scopo di fare beneficienza: i Lions sono infatti in prima linea contro le malattie killer dei bambini, per la realizzazione di un centro trasfusionale presso l’ospedale di Sabou in Burkina Faso.

Perle di Poesia e Musica: Giovedì 15 febbraio 2018 – Ore 20.30- presso la sede di Varese Vive -Via San Francesco, 26