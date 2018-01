Natalia Cangi personaggio “Aretino dell’anno 2017”

Natalia Cangi, direttrice dell’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, è il personaggio “Aretino dell’anno 2017”.

Al concorso di fine anno indetto dal quotidiano “La Nazione”, che propone una selezione di 20 uomini e donne “simbolo” della città e della provincia tra i quali scegliere un vincitore, la direttrice dell’Archivio dei Diari ha registrato un consenso senza precedenti, ricevendo 2000 voti di preferenza (il doppio delle edizioni precedenti) espressi sul portale del quotidiano da utenti registrati in 35 Paesi diversi del mondo.

Un riconoscimento prestigioso per la direttrice dell’Archivio Diaristico Nazionale, per quell’inesauribile fucina di idee e iniziative che è divenuta la fondazione di Pieve Santo Stefano nel corso degli anni, per la vasta e vivace attività culturale che ruota intorno a una realtà nata per custodire e valorizzare la memoria degli italiani.

Natalia Cangi ricopre dal 2010 la carica di Direttrice organizzativa della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, dal 1994 è Presidente della Commissione di lettura del Premio Pieve Saverio Tutino.

Nel corso della sua attività ha curato numerosi volumi nati dalla promozione del patrimonio di testimonianze raccolte dall’Archivio, tra i quali Lontana terra.

Diari di toscani in viaggio, edito da Terre di Mezzo in collaborazione con la Regione Toscana, e In bicicletta. Memorie sull’Italia a due ruote edito da Il Mulino.