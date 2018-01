Nel backstage del nuovo trailer di Cortisonici

E’ diventato un must e tutti lo aspettano con curiosità. Il nuovo trailer di Cortisonici 2018 non sarà pubblicato fino a qualche giorni prima del festival (che si terrà dal 3 al 7 aprile 2018) ma facendo un giro durante le riprese abbiamo catturato qualche indizio, che anticipa quello che sarà.

Galleria fotografica Cortisonici 2018, backstage video 4 di 9

Le riprese infatti, sono iniziate questa mattina allo Spazio Kabum di Varese e nel pomeriggio in una fabbrica dismessa. Girando nel backstage abbiamo incontrato una serie di personaggi stravaganti: un boscaiolo, un ninja, combattenti di Jūjutsu, un musicista. Erano lì per recitare la parte di chi si trova ad un casting. La protagonista del video invece, è la giovane attrice milanese Valentina Violo che i più attenti avranno già conosciuto per i suoi video su Youtube nel ruolo di Adamantina. «E’ una ragazza un po’ particolare che vive nel passato e ama il vintage. Realizzeremo tre video in cui lei spiegherà come si gira un film d’azione», spiega Riccardo Bernasconi che insieme a Fracesca Reverdito (fondatori di Studio Asparagus) è il regista dei video, che anticipano anche il tema di quest’anno. Il focus infatti, è tutto dedicato al cinema di menare per un’edizione che, tra borchie, catene, spranghe e armi da fuoco.

Nel video ci saranno inoltre, l’attore Toni Pandolfo e non mancherà Omar Stellaci, musicista e attore dalle infinite sfaccettature che fin dalle prime edizioni ha fatto parte del cast di Cortisonici. Non resta quindi che aspettare di vedere i video, in attesa di quella che si preannuncia un’edizione ricca come sempre.

Da pochi giorni è chiuso il termine per inviare i corti per la selezione ufficiale, c’è tempo ancora fino alla fine di gennaio invece, per partecipare alla sezione Cortisonici Ragazzi, che quest’anno verte sui temi della legalità. Per tutte le informazioni necessarie e per seguire gli ultimi aggiornamenti: www.associazionecortisonici.it.