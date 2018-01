Nessuna sorpresa in Prima, Seconda e Terza Categoria

(Foto Facebook – ASD San Michele Calcio)

Domenica di campionato per i dilettanti, con tanti gol ma pochi cambi in classifica, soprattutto per le zone nobili delle varie graduatorie.

PRIMA CATEGORIA

Turno di riposo per il Fagnano, così come per il San Marco, sfruttato da Tradate e Gorla Maggiore che vincendo provano ad avvicinarsi alla capolista. I tradatesi superano in casa 2-0 la Folgore Legnano, mentre ai gorlesi basta l’1-0 per avere la meglio sull’Ispra. Tre punti anche per l’Arsaghese grazie all’1-0 sul Cas Sacconago, non vince invece il Tre Valli che impatta 1-1 a Luino. La Vanzaghellese passa 1-0 a Cairate, l’Antoniana invece ha la meglio 2-1 sulla Valceresio.

CLASSIFICA: Fagnano 39; Gorla Maggiore, Tradate 30; Arsaghese 27; Cas Sacconago 24; Tre Valli, Vanzaghellese 21; Valceresio, Ispra 20; Antoniana 19; San Marco 16; Folgore Legnano 15; Cairate 7; Luino 3.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

L’Aurora Cantalupo conferma il primo posto superando 2-0 la Gallaratese e mantenendo le distanze dal Lonate Ceppino che batte 2-1 l’Arnate. Frena il Gorla Minore sconfitto 2-1 sul campo del Beata Giuliana, il Lonate Pozzolo non va invece oltre lo 0-0 a Samarate. Risale la Crennese che espugna 1-0 Canazza. Sfruttano il fattore campo la Borsanese, 2-1 sul Rescalda, la Robur, che trova la prima vittoria stagionale battendo 3-2 la Virtus Cantalupo, e la Rescaldinese, 2-0 sul Kolbe.

CLASSIFICA: Aurora Cantalupo 42; Lonate Ceppino 37; Gorla Minore 34; Lonate Pozzolo, Gallaratese 30; Crennese 29; Samarate 28; Rescaldinese 27; Beata Giuliana 26; Arnate 25; Kolbe, Aurora Cantalupo 23; Borsanese 18; Canazza 15; Rescalda 12; Robur 5.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Il San Michele pareggia 0-0 a Cuasso e tiene un punto di vantaggio sull’Insubria, vittoriosa 3-0 sulla Malnatese. Il CantelloRasa rifila un incredibile 8-1 sul San Luigi Albizzate, mentre il Caravate viene sconfitto 4-2 sul campo del Ceresium Bisustum. La Calcinatese passa a Sumirago 2-0, con lo stesso punteggio il Buguggiate supera il Viggiù, l’Aurora Induno batte 4-2 la Ternatese. Rinviata Lavena Tresiana – Laveno Mombello.

CLASSIFICA: San Michele 40; Insubria 39; Cuassese 36; CantelloRasa 34; Caravate 28; Calcinatese, Ceresium Bisustum 26; Aurora Induno 24; Sumirago, Buguggiate 23; Ternatese 22; Laveno Mombello, San Luigi Albizzate 15; Malnatese 13; Lavena Tresiana 11; Viggiù 8.

TERZA CATEGORIA

Comanda ancora il Bosto, che vince 3-1 a Rancio e tiene cinque punti di margine dalla Sommese, vittoriosa 2-0 sul Don Bosco. Perde ancora terreno il Coarezza che pareggia 2-2 contro l’Angerese; stesso risultato per la Casmo contro il Cuvio. Vincono invece il France Sport, 3-1 a Varano, e l’Olona, 5-3 a Cittiglio, la Casport ha la meglio 2-1 sul Mascia, la Jeraghese perde invece 1-0 a Travedona. Riposo per l’Eagles.