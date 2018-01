Nevicata nella notte nell’alto Varesotto.

Molti comuni del Nord della provincia si sono svegliati con una lieve imbiancata su strade, alberi e tetti.

La neve è caduta dalla tarda serata di sabato 20 gennaio fino alla notte. Nella parte alta della Valganna, in val Marchirolo, nell’Alto Luinese, in Valceresio e in val Dumentina sono caduti 3/4 centimetri di neve.