Da New York alla Valceresio per studiare Cascina Poscalla

Da New York alla Valceresio in gita studio per scoprire le eccellenze agricole del Vecchio Continente, e in particolare dell’Italia.

A raccontarlo è Coldiretti Varese, in occasione dell’arrivo di 50 studenti che per iniziativa della Cornell University di Ithaca – università dello stato di New York – hanno visitato l’azienda agricola Cascina Poscalla di Arcisate, dei fratelli Bergamaschi.

Cascina Poscalla, spiega la Coldiretti varesina, rappresenta una delle realtà più significative e all’avanguardia nel panorama zootecnico provinciale e lombardo. L’azienda, specializzata nella produzione di latte alimentare, ha in allevamento 900 capi, di cui circa 450 in lattazione, per una produzione media che supera i 18.000 litri giornalieri.

«Il fascino di una realtà come questa, capace di attrarre un’università tra le più prestigiose degli States, come quella della Cornell che è stata fondata nel 1865 è dovuto anche alla passione e alla tenacia di giovani imprenditori – racconta Fernando Fiori, presidente di Coldiretti Varese – Imprenditori moderni, capaci di investire e di innovarsi in un settore trainante per l’economia agricola come quello dell’allevamento dei bovini da latte».

Gli studenti della Cornell visiteranno alcune tra le aziende agricole più performanti del nord e centro Italia, per circa una settimana.

«Siamo onorati di ospitare questi studenti nella nostra azienda – dicono i titolari – Per noi, fare gli allevatori di bovini è una tradizione familiare importante da proseguire, visto che questa è la terza generazione che entra in azienda. Già due anni fa avevamo ospitato gli studenti americani, che visitano periodicamente le aziende agricole ritenute dall’università più significative in termini di produzione e benessere animale».