Nikolajewka: 75 anni fa la battaglia per la vita degli italiani in Russia

I libri di Mario Rigoni Stern e le memorie dei reduci. Le penne nere, ma anche i vessilli degli altri reparti – soprattutto fanteria, e carabinieri – “mangiati” dal freddo della piana del Don, divenuta sacca, e per migliaia tomba immacolata.

In tanti rimasero laggiù, in Russia, a causa di quella spericolata e folle impresa: andare a fare la guerra contro un nemico che disponeva di enormi risorse e che aveva dalla sua persino le stagioni.

Per questo è giusto ricordare uno dei momenti simbolo della Guerra di Russia, la battaglia di Nikolajewka, quando truppe italiane scarse, stanche e male armate riuscirono ad aprire un varco nelle file russe per la battaglia disperata che avrebbe permesso di guadagnarsi la via di ripiegamento.

Così, per ricordare quei fatti – la battaglia venne combattuta esattamente 75 anni fa, il 26 gennaio 1943 – il prossimo 4 febbraio gli alpini del gruppo di Castelveccana, sezione di Luino, renderanno omaggio ai Caduti italiani in Russia.

IL PROGRAMMA

Domenica 4 febbraio 2018

ore 10,00 – Ammassamento presso piazzale Nikolajewka

ore 10,30 – Corteo verso Piazza El Alamein di S.Pietro accompagnati dal Gruppo Musicale Boschese

Al Monumento:Alzabandiera, Onore ai Caduti.: Omaggio Floreale al tumulo del Col. Carlo Maragni Fondatore del Gruppo di Castelveccana

Allocuzioni ufficiali

ore 11.00 – S. Messa di suffragio in Chiesa Parrocchiale di S.Pietro

Al termine della S.Messa, corteo verso Piazza Nikolajewka

Deposizione corona di alloro sulla targa che ricorda tutti i caduti e dispersi in Russia.

Presenti i Gruppi Storici: Carlo de Cristoforis, Baltiski Flot, Storia in Grigio Verde

ore 12,30 – Ammainabandiera, segue rinfresco

ore 13,00 – Pranzo sociale in Baita :

si prega di prenotare entro il 01/02/2018 : Fochi, tel. 347-4437067