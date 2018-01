Non solo Boldrini, i politici “bruciano” tutti gli anni con la giobia

Grande scandalo ha causato la giobia dei giovani padani che giovedì sera hanno bruciato un fantoccio con l’immagine di Laura Boldrini. Sono piovute molte critiche da più parti ma anche qualche precisazione sulla tradizione di bruciare fantocci con le sembianze di politici.

E in effetti basta una ricognizione nel nostro archivio fotografico per rendersi conto che ogni anno c’è qualche politico che viene dato alle fiamme in occasione della giobia. Nella galleria fotografica troverete le immagini, anno dopo anno, con le relative spiegazioni.

Il più gettonato di tutti è Matteo Renzi, che negli ultimi 9 anni è stato dato alle fiamme -solo o in compagnia- per ben tre volte. Appena dietro di lui c’è Elsa Fornero, bruciata per ben due anni consecutivi. Tanti altri si aggiungono poi di anno in anno, come l’ex sindaco Gigi Farioli. Nel 2016, alla vigilia delle chiusura del suo mandato alla guida della città, a lui venne dedicata una gigantesca statua. E fu lui stesso a darsi fuoco.