“Notes & words”, Letizia Onorati al Planet Soul

Venerdì 26 Gennaio, alle ore 21.30, alla Sala Planet Soul di Gallarate, in via Magenta 3, la rassegna Jazz’Appeal – storico appuntamento per tutti gli appassionati del grande jazz, giunta alla XVIII stagione, realizzato anche con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto ONLUS – propone l’unica data in Lombardia del tour nazionale “Notes & words”, con la giovane e talentuosa cantante e compositrice Letizia Onorati.

Ad accompagnarla una band di grande impatto: Paolo Di Sabatino al piano, Sachal Vasandani alla voce, Flavio Boltro alla tromba, Max Ionata al sax soprano e tenore, Giovanna Famulari al violoncello, Daniele Mencarelli al basso, Glauco Di Sabatino alla batteria e Bruno Marcozzi alle percussioni.

Letizia Onorati è una cantante leccese, classe 1992. La sua passione per la musica inizia sin da piccola e all’età di otto anni comincia a studiare canto con l’insegnante Elisabetta Guido. Ha studiato negli anni con importanti esponenti del panorama jazz nazionale e internazionale come Roberta Gambarini, Rachel Gould, Mark Sherman, Jerry Bergonzi, Francesco Petreni, Maria Laura Bigliazzi, Mauro Campobasso, Fabrizia Barresi, Bob Stoloff, che la sceglie per una borsa di studio, e Paolo Di Sabatino diventato suo pianista, arrangiatore e produttore artistico. È stata solista del coro gospel “A. M. Family” e ha partecipato al progetto “Le sacrè en musique”, ideato da Elisabetta Guido e dalla manager internazionale della danza Sofia Capestro. Ha collaborato anche con Mirko Signorile, Barbara Errico (Italian Jazz Awards 2011), Tia Architto, Sergio Corbini (Siena Jazz pianist). Da maggio 2015 avvia un percorso di perfezionamento con la “lady” del jazz Tiziana Ghiglioni. Di recente ha partecipato all’International Jazz Day 2017 (Unesco) presso l’Istituto di cultura italiano a Bruxelles.

JAZZ’APPEAL 2017/2018

c/o Sala Planet, via Magenta 3, Gallarate (VA) Tel. 0331 708224,

e-mail: segreteria@jazzappeal.it, sito web “http://www.jazzappeal.it” www.jazzappeal.it – FB

Prossimo appuntamento, Venerdì 9 Febbraio 2018, ore 21.30: “PORTRAIT OF MINGUS” con Attilio Zanchi, Massimo Colombo, Gianni Azzali e Tommaso Bradascio