Una notte al Legnani: un successo l’apertura serale

Studenti, genitori, aspiranti “primini” accompagnati da mamma e papà. Ma anche amici e curiosi: tante persone hanno partecipato alla “notte bianca del Liceo Legnani”. Il classico di Saronno ha aderito alla manifestazione nazionale che vuole dimostrare la pluralità di insegnamenti e percorsi che lo studio delle lingue classiche permette di ottenere.

Per la quarta volta, il Legnani ha aperto le sue porte dalle 18 fino alle 24.

All’apertura dell’evento, i ragazzi di terza media guidati dagli studenti di V A hanno potuto cimentarsi in un’attività laboratoriale sulle lingue classiche.

In seguito in palestra ed in aula magna hanno assistito a coreografie di danza e musica in accompagnamento a opere d’arte e a testi poetici greci e latini e in lingua inglese a cura delle classi II A, IV A e V A.

Un ricco banchetto allestito in una “taberna latina” ha costituito poi una rigenerante pausa conviviale, che ha preparato gli ospiti alla seconda parte della serata.

Alle ore 21.00 gli studenti di V B hanno presentato il cortometraggio da loro realizzato, dal titolo “Una giornata al Liceo Classico tra sogno e realtà”, seguito dalla rappresentazione teatrale dei ragazzi di III A “L’intervista (im)possibile” sulla biografia di Cesare.

La serata si è conclusa con l’attesa e sempre apprezzata esibizione del Coro Hebel.

Il Dirigente Scolastico e i docenti hanno ringraziato quanti, comitato genitori, collaboratori scolastici e studenti, hanno contribuito fattivamente alla riuscita dell’evento, profondendo entusiasmo ed energie. Un grazie è andato anche al Comune di Saronno per il patrocinio che ha qualificato l’esperienza e in particolare l’assessore Lucia Castelli che, come già lo scorso anno, è intervenuta all’evento.