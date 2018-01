Notte da incubo in stazione, per Antonio arrivano le scuse di Rfi

Poche righe, ma alla fine le attese e doverose scuse di Rete ferroviaria italiana per Antonio Canonica, il disabile ticinese che lunedì scorso ha dovuto trascorrere la notte nella stazione di Induno Olona, sono arrivate.

Galleria fotografica Arcisate Stabio - Antonio Canonica 4 di 18

Questa sera, in un comunicato firmato dall’Ufficio stampa “Rfi si scusa con il viaggiatore che alcuni giorni fa ha subito disagi nel viaggio da Mendrisio a Varese”.

Con le scuse, la promessa che a breve le barriere architettoniche che oggi affliggono la stazione di Varese, saranno finalmente abbattute.

“La stazione di Varese – si legge nella nota – è inserita nel piano nazionale di miglioramento di Rfi e sarà oggetto di importanti lavori che saranno conclusi entro l’anno. Una volta ultimati il primo binario sarà innalzato allo standard metropolitano di 55 cm per una più agevole entrata ed uscita dai treni, mentre sugli altri binari è prevista l’installazione di ascensori”.

Rfi ricorda inoltre che per dare corretta assistenza alle persone con disabilità o ridotta mobilità, anche temporanea, e per fornire loro informazioni di dettaglio, è attivo il servizio Sala Blu, raggiungibile, via email, web o telefono, e anche sul sito www.rfi.it, sezione Accessibilità stazioni.

Con la conclusione dei lavori – aggiunge la nota – sarà possibile usufruire anche a Varese del servizio Sala Blu con carrello elevatore anche a Varese.