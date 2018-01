Notte di vento: piante cadute e tanti danni

Il vento che lunedì sera ha spazzato la città degli amaretti ha provocato non pochi danni in diverse zone di Saronno. Situazione più critica in via Don Monza dove una pianta, del giardino comunale del centro per l’impiego, è caduta sulla sede stradale e contro un’abitazione privata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tagliato tronco e rami liberando la strada.

Consistenti i danni alla cancellata del centro per l’impiego mentre sono ancora in fase di quantificazione quelli a carico dell’abitazione dove è stato anche strappato un lampione. Sempre i vigili del fuoco sono intervenuti in via Varese dove un ramo è caduto su un’Opel sfondando il lunotto e piegando il tetto. Una pianta è caduta anche in via Pozzo, alla Cassina Ferrara. Tronco e rami hanno invaso alcuni stalli di sosta che fortunatamente erano vuoti al momento in cui l’albero è caduto.

Nella giornata di martedì Econord è intervenuta in via Don Monza per ripulire resti di rami e segatura mentre l’ufficio verde si è occupato della rimozione dei tronchi.