Nuove sedute al Palaronchi grazie alla Robur Basket e ai suoi volontari

Dovranno attendere la seconda di campionato del nuovo anno gli appassionati di basket saronnesi per vedere l’ultimo intervento di manutenzione realizzato dalla Robur Basket nel centro sportivo Ugo Ronchi di via Colombo.

Come avvenuto l’anno scorso, quando è stato rinnovato l’impianto luci, anche quest’anno la società sportiva presieduta da Ezio Vaghi ha utilizzato la pausa di campionato per un importante intervento di miglioramento. Via le vecchie e alla lunga scomode panche di legno per lasciare posto a comodo seggiolini in plastica. Ad occuparsi della sostituzione sono stati i volontari che prima hanno rimosso le panche e poi hanno collocato le nuove sedute. Una vera sorpresa per il pubblico della Robur Basket che milita nel campionato C Gold. Grande soddisfazione per il presidente Vaghi: “Il palazzetto è la casa della prima squadra e anche delle giovanili e dopo aver rinnovato l’impianto luci, come richiesto dal regolamento, abbiamo pensato ad un miglioramento per il nostro pubblico sempre così numeroso e partecipe nel sostenere la squadra. Un grazie è doveroso a quanti hanno contribuito all’acquisto e ai volontari che si sono rimboccati le maniche per la posa dei seggiolini”.

Per testare i nuovi posti del Palaronchi i tifosi dovranno però attendere la seconda partita dopo la pausa natalizia: il campionato riprendere con il derby tra Cistellum e Robur a Cislago in programma domenica 7 gennaio.