Nuovi vertici per la Proloco di Casciago

La Proloco di Casciago cambia. Sono stati eletti il nuovo presidente e il consiglio che saranno in carica per il prossimo triennio.

Il nuovo presidente è Mario Saviori, 50 anni, programmatore e sviluppatore software. Con lui Laura Colombo, Riccardo Macente, Achille Palumbo, Elisabetta Rossini, Giancarlo Petrini, Claudia Zanotti e Roberta Leoni a comporre la squadra che dovrà coordinare i lavori dell’associazione.

«Grazie a chi ci ha preceduto in questi anni – ha detto Saviori, da 3 anni in Proloco, appassionato di corsa e sport in generale -. Con il nuovo consiglio cercheremo di migliorare, anche se non sarà facile, visto il buon lavoro fatto negli anni da Enrico e dalle persone che si sono affiancate a lui nei precedenti mandati. Abbiamo alcuni sogni nel cassetto, vedremo se riusciremo a realizzarli. Sicuramente cominceremo subito a lavorare per confermare gli appuntamenti ormai tradizionali come Agrifest e Agrirun, la castagnata e tutto il resto. Vogliamo mantenere le Borse di Studio intitolate a Dante Parietti, un segnale importante per i giovani. La squadra che mi affianca è affiatata, molti vengono dalle associazioni esistenti in paese, dall’associazione genitori delle scuole in particolare: credo sia importante riuscire ad aggregare per creare qualcosa di positivo».

«Ora farò il nonno – scherza Enrico Ravelli, 70 anni, presidente uscente, per 10 anni alla guida e tuttofare della Proloco -. Di sicuro darò ancora una mano. Lascio a malincuore, ma non potevo più gestire tutto come prima. Auguro a Mario e alla nuova squadra di fare bene, hanno esperienza con le scuole, sono rodati e capaci. Il ricordo più bello? Abbiamo fatto tante cose, tanti corsi, tanti eventi. Sono orgoglioso dell’Agrifest: la sua nascita, l’idea di Dante Parietti e la manifestazione cresciuta nel suo ricordo».

«In bocca al lupo al nuovo presidente della Proloco e auguri al nuovo direttivo – commenta su Facebook il sindaco di Casciago Andrea Zanotti -. Grazie ancora per il lavoro fatto in questi 10 anni a Enrico Ravelli e a tutti quelli che negli anni hanno lavorato con lui».