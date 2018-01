Oggi sciopero del settore aereo

Tre diversi scioperi nel settore aereo nella giornata del 19 gennaio.

Lo sciopero riguarda il personale dipendente di Aviapartner handling a Fiumicino dalle ore 12:00 alle 16:00, i lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto degli aeroporti per 24 ore, il personale navigante di cabina di Vueling, sempre per 24 ore.

Lo sciopero di settore è stato indetto Cub Trasporti: possono aderire i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e del «relativo indotto» (quindi, ad esempio, anche chi è impiegato nelle attività commerciali degli aeroporti). Un secondo sciopero è sostenuto da Uiltrasporti, Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl TA e riguarda l’handling, quindi i i servizi di assistenza “a terra” per i viaggiatori e i loro bagagli, la gestione degli imbarchi e i servizi di “rampa” (quindi la salita fisica a bordo dell’aereo, l’imbarco finale dei bagagli). Un terzo sciopero riguarda invece gli assistenti di volo) di Vueling Airlines ed è stato convocato dal sindacato di base Cub.

Oltre ai voli di continuità territoriale sono garantiti comunque la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti all’inizio dello sciopero ed eventualmente in ritardo, oltre al’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dell’inizio dello sciopero stesso.

Sono inoltre garantiti i voli

IRA 750 MALPENSA (LIMC) TEHRAN (OIIE) UAE 206 MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB)

AHY 036 MALPENSA (LIMC) BAKU (UBBB)

ISS 801 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

MEA 236 MALPENSA (LIMC) BEIRUT (OLBA)

CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA)

SIA 367 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS) AZA 790 FIUMICINO (LIRF) PECHINO (ZBAA)

PIA 749/750 ISLAMABAD (OPRN) MALPENSA (LIMC) PARIS CHARLES DE GAULLE (LFPG) ISLAMABAD (OPRN)

ICV 973 MALPENSA (LIMC) OSAKA (RJOO)

AZA 784 FIUMICINO (LIRF) TOKYO NARITA (RJAA) KAL 928 MALPENSA (LIMC) INCHEON (RKSI)

NORD AMERICA

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

OMA 144 MALPENSA (LIMC) MUSCAT SEEB (OOMS)

EZY 2591/2592 MALPENSA (MXP) MARRAKECH (RAK) MALPENSA (MXP)

UAL 18 MALPENSA (LIMC) NEW YORK NEWARK (KEWR)

BPA 1554 MALPENSA (LIMC) CAYO LARGO (MUCL)

ISS 3221 FIUMICINO (LIRF) MALPENSA (LIMC) MOMBASA (HKMO)

VOLI CON MERCE DEPERIBILE;

ICV 002 MALPENSA (LIMC) LUSSEMBURGO (ELLX)

ICV 001 LUSSEMBURGO (ELLX) MALPENSA (LIMC)

KAL 9526 MALPENSA (LIMC) NAVOI (UTSA) INCHEON (RKSI)