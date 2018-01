Olimpiade del videogioco: la nuova sfida della scuola

Videogiochi che passione. Dal gioco all’insegnamento, però, il passo è breve. È quello che verrà dimostrato il prossimo 24 febbraio a Somma Lombardo. La sede dell’Isis Ponti, infatti, sarà una delle dieci scuole a ospitare l’Olimpiade Nazionale del Videogioco nella Didattica.

Per una giornata, squadre di studenti, di ogni ordine e grado, si sfideranno su un tema che verrà rivelato solo quel giorno: « Non è chiesto di realizzare il videogioco completamente – assicura il professor Mauro Sabella, tra gli organizzatori dell’evento e rappresentante dell’Associazione Centro Studi ImparaDigitaledu– dovranno progettare l’impianto, l’idea narrativa».

Le iscrizioni per partecipare a questa competizione sono aperte: 24 Febbraio dalle 8:30 gli studenti si ritroveranno presso il plesso di Somma Lombardo, via XXV Aprile 17 dell’ISIS Ponti di Gallarate. Per iscriversi basta compilare il modulo predisposto entro il 6 febbraio 2018.

PERCHE’ GAME@SCHOOL?

Il videogioco può assumere valenze positive se inserito in una didattica quotidiana ispirata a metodologie attive, in cui lo studente acquisisce capacità riflessive e analitiche. L’idea di fondo è che il videogioco, oltre a rappresentare in modo molto efficace il mondo dell’immateriale in cui i ragazzi sono immersi, può essere valorizzato come strumento di comunicazione della propria creatività e della propria visione del mondo.

Per partecipare occorre essere un po’ “smanettoni”?

Conoscenze di programmazione o tecniche particolari non sono richieste perché quello che occorre progettare sarà l’impianto narrativo. È necessario, però, saper giocare con i videogiochi. Eventuali competenze informatiche permetteranno di ottenere alcuni strumenti di sviluppo.

Si potrà usare un qualsiasi videogioco di simulazione che consenta di creare disegni, storie, animazioni e ambienti (es. Minecraft, Sim City, The Sims, ecc.), oppure tool per creare giochi (es. Scratch, Kodu Game Lab, Unreal Development Kit, ecc.).

Unica regola ferrea: il videogioco non dovrà essere violento e dovrà essere adatto a tutti (deve rispettare la classificazione PEGI 7).

COSA DOVRANNO FARE IN CONCRETO I CONCORRENTI?

All’arrivo, verrà consegnato un kit-gara contenente una busta con il nome della squadra e un codice. La busta va riconsegnata a fine gara con tutto quello che è stato prodotto prodotto: eventuale materiale cartaceo, materiale digitale salvato su chiavetta USB se non si scegliere di salvare e consegnare il materiale digitale tramite piattaforma on-line.

In particolare, sono richiesti:

un video di presentazione del videogioco che spieghi al meglio ciò che è stato fatto (durata massima 2 minuti e dimensione non superiore a 100MB). Il video sarà pubblicato in rete.

la Scheda-progetto interamente compilata, per spiegare il progetto (con testi o disegni). Sarà come una sceneggiatura di un film J

il videogioco realizzato oppure la demo (versione parziale del videogioco). Se non è possibile esportare il videogioco, sarà sufficiente consegnare solo il video di presentazione.

L’evento vede la collaborazione del Comune di Bergamo, il patrocinio di AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani), la consulenza tecnica di Digital Bros Game Academy e il supporto di aziende che sostengono l’iniziativa in termini economici e/o in termini di fornitura di servizi, prodotti, premi.

TUTTE LE INFO QUI