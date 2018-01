Open day alla scuola dell’infanzia paritaria – “Asilo infantile di Crugnola”

La scuola di Crugnola invita tutti i genitori e i bambini in età prescolare al suo OPEN DAY, sabato 20 gennaio, dalle ore 10 alle ore 12.

Prima della chiusura per le vacanze natalizie, la Scuola dell’infanzia di Crugnola ha festeggiato l’attesa della nascita di Gesù insieme ai bambini e alle famiglie del paese con una S. Messa animata dai bimbi e con una rappresentazione natalizia dal titolo “Natale al Settimo Cielo”.

Non solo, il giorno 22 dicembre 2017 grazie al Presidente, Dott. Luigi Eusebio, ha ricevuto due graditissimi ospiti: Babbo Natale, che ha sorpreso i bambini portando regali per loro e per le loro famiglie e il suo ex allievo, il bravissimo illusionista Ale Bellotto, che ha stupito grandi e piccini con le sue favolose magie.

Ora la scuola è già all’opera per preparare un nuovo evento: il giorno sabato 20 gennaio 2018 dalle ore 10 alle ore 12 aprirà le sue porte e accoglierà tutti coloro che sono interessati a conoscere la sua offerta formativa e pedagogica, ad incontrare le sue docenti e le sue collaboratrici e a visitare i suoi spazi.

Vi aspettiamo numerosi!!!

Per ulteriori informazioni e/o appuntamenti:

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “ASILO INFANTILE DI CRUGNOLA”

Via Pasubio, 2 – 21020

CRUGNOLA DI MORNAGO (VA)

Tel. e Fax 0331 987320

asilo.crugnola@hotmail.it

Sito internet