Open Day dell’Asilo “Dell’Acqua”

Open Day della Scuola dell’Infanzia “Asilo Angela Dell’Acqua”. L’appuntamento è per venerdì 19 gennaio, dalle 14 alle 15 e 30 per conoscere la scuola. Sarà possibile incontrare il personale docente, vedere un video delle attività scolastiche, un laboratorio di pittura e tante altre attività.

Per i più piccoli ci sarà la merenda. L’asilo è in via Dell’Acqua, 4 a Casciago.