Open day per la formazione professionale a Varese

Dalle dalle ore 14.30 sino alle 17.30 di ieri, alunni e genitori hanno visitato i laboratori dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, diventata negli ultimi anni un punto di riferimento importante sia per gli utenti sia per le aziende.

La sede di Varese, che ospita i corsi di acconciatura, estetica, coltivazione arboree, panificazione e pasticceria, preparazione pasti, sala bar, ha visto impegnati alcuni alunni del secondo anno di corso e i rispettivi docenti, nell’organizzazione di visite guidate ai diversi laboratori del Centro di Formazione Professionale.

“L’open day dell’Agenzia formativa della Provincia di Varese è stata ancora una volta l’occasione per presentare ai ragazzi e alle loro famiglie tutti i corsi che le nostre sedi offrono. Le numerose persone che ieri hanno riempito la sede di via Monte Generoso hanno potuto visitare i nostri laboratori, gli spazi scolastici e conoscere la passione la passione e la preparazione dei nostri docenti. Per i ragazzi delle scuole medie c’è tempo fino alle ore 20 del 6 febbraio per iscriversi alla nostra scuola”, commenta Paolo Bertocchi, consigliere provinciale con delega alla Formazione Professionale presente all’iniziativa.

L’open day è rivolto alle ragazze e ai ragazzi che a giugno termineranno il percorso nelle scuole medie. Con la visita ai laboratori gli studenti hanno scoperto in presa diretta le diverse attività che si svolgono all’interno dei nostri corsi di formazione professionale. Le iscrizioni potranno essere effettuate sino alle 20 del 6 febbraio. Tutte le informazioni sul come iscriversi ai corsi si trovano sul sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/.