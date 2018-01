Open Day negli asili del Consorzio Scuole Materne

I quattro istituti della Fondazione Consorzio Scuole Materne di Gallarate aprono le porte alle visite dei genitori. La giornata dedicata agli open day è sabato 13 gennaio: sarà possibile visitare le strutture del centro (il Ponti) e quelle di Crenna, Madonna in Campagna e dei Ronchi dalle 9.30 alle 12.

La presidente Francesca D’Alba, la vicepresidente Sonia Coltro, la coordinatrice Ornella Bove e tutto il personale aspettano mamme e papà per trascorrere una mattinata all’insegna dei giochi e dell’intrattenimento. Mentre i bimbi faranno merenda, i genitori potranno visitare le quattro sedi delle scuole consorziate e ricevere tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione del prossimo anno scolastico e sui programmi didattici, in perfetta linea con il motto della Fondazione: “giocando si impara”.

Si ricorda che alla scuola di Madonna in Campagna è attiva la sezione “primavera” per i bambini da 24 ai 36 mesi. Le iscrizioni saranno aperte dal 16 gennaio all’8 febbraio: i moduli si ritirano e si consegnano direttamente nelle scuole scelte dalle famiglie.

Questi i riferimenti telefonici: Centro via Poma 0331 786 707, Crenna via dei Mille 0331 796109, Ronchi via delle Rose 0331 796109, Madonna in Campagna via per Madonna in Campagna 0331 792262.