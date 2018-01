Open day da ProCrea

Sabato 27 Gennaio 2018 – Giornata Porte Aperte ProCrea

Quali sono i temi che tratteremo durante la Giornata “Porte Aperte”?

Gli specialisti di ProCrea spiegheranno cosa si intende per infertilità, quali sono i trattamenti e le tecniche per poterla affrontare – anche dal punto di vista psicologico – e, al termine della conferenza, spazio per rivolgere domande e visitare il Centro.

La partecipazione alla Giornata “Porte Aperte” è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione alla segreteria di ProCrea con le seguenti modalità:

Chiamando il numero +41 91 924 55 55 o il +39 02 600 630 41 (dall’Italia senza costi aggiuntivi).

Oppure inviando una mail all’indirizzo info@procrea.ch indicando come oggetto “Giornata Porte Aperte sabato 27 Gennaio 2018”.

All’incontro parteciperà una coppia che racconterà la sua positiva esperienza dopo aver eseguito presso ProCrea un trattamento di fecondazione assistita.

PROGRAMMA GIORNATA “PORTE APERTE” AL CENTRO DI FERTILITA’ PROCREA DI LUGANO

Ore 14: apertura del centro

Ore 14.15: incontri su differenti temi

“Trattamenti e accompagnamento nell’infertilità”

“Trattamenti della procreazione medicalmente assistita”

“Analisi genetiche in procreazione medicalmente assistita”

“La biologia nella medicina della riproduzione”

“L’accompagnamento durante i trattamenti”

Possibilità di visitare il Centro ProCrea al termine della conferenza.

In occasione della visita, sarà possibile rivolgere domande e approfondire il tema della fertilità con i medici ed il personale ProCrea.