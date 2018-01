Orari, costi, parcheggi: una serata informativa sulla Arcisate Stabio

Una serata informativa per chi non c’era all’incontro del 19 dicembre a Varese, per chi ha domande e dubbi sul nuovo servizio ferroviario Arcisate Stabio che prenderà il via domenica 7 gennaio.

L’incontro è organizzato dal Comune di Arcisate. Si parlerà di tutti gli aspetti relativi alla nuova ferrovia, con spazio per le domande del pubblico.

L’appuntamento è per venerdì 12 gennaio alle 20.45 nella Sala Frontalieri del Municipio di Arcisate.