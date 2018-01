Orsi e Spagnolini prosciolti dall’accusa di frode

Giuseppe Orsi e Bruno Spagnolini, rispettivamente ex presidente e ad di Finmeccanica e ex ad di Agusta Westland, sono stati prosciolti dall’accusa di frode fiscale nella vicenda processuale che li vedeva coinvolti per la fornitura di elicotteri algerina.

Questa è stata la decisione del gup di Busto Arsizio Nicoletta Guerrero che segue a ruota l’assoluzione arrivata per mancanza di prove ad inizio gennaio nel processo sulle presunte tangenti al maresciallo dell’aeronautica indiano Sashi Tyagi. In quel caso i giudici hanno stabilito che non era possibile condannare i due ex-manager dell’allora Finmeccanica (oggi Leonardo) in quanto non sarebbe provata la corruzione internazionale.

“Dopo l’assoluzione in Appello a Milano nel processo per corruzione internazionale per la forniture al governo indiano – commenta la difesa – naufraga definitivamente anche l’ultima indagine promossa dalla procura bustese”.