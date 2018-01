Ospedale di Angera: perché nessuno parla?

Ospedale di Angera in difficoltà: perché? Il Coordinamento “Difendiamo l’ospedale di Angera” in una nota critica quanti, pur sapendo, hanno taciuto le condizioni di difficoltà in cui versa il presidio. « Apprendiamo da un Comunicato Stampa dell’associazione delle mamme , che nel reparto ginecologia e ostetricia esiste una GRAVE carenza di personale , in quanto l’ASST doveva garantire un accordo sindacale.



Restiamo sconcertati dal fatto , che solo oggi ci viene presentata una situazione così PREOCCUPANTE , nonostante molti semplici cittadini nei mesi precedenti avevano già segnalato queste problematiche e non essendo mai stati ascoltati , hanno poi dovuto costituirsi in un Coordinamento a difesa dell’ospedale.

Resta la domanda alla quale Nessuno ha mai voluto rispondere , perché si sia voluta gestire la situazione in questo modo , tenendo talvolta all’oscuro i cittadini .

Questa domanda viene rivolta sia a chi gestisce il Servizio Sanitario Pubblico , sia a chi fa politica attiva ad Angera, e chi lavora all’interno dell’ospedale in silenzio , perché obbligato a non poter parlare , quando esiste il diritto e la libertà di parola .

Diteci il perché ….»