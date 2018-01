“Il palazzo scricchiola”. Intervengono i vigili del fuoco

Mercoledì 17 gennaio, alle 21:00, i vigili del fuoco di Varese, sono intervenuti nel comune di Gazzada Schianno in via per Morazzone, per una verifica sulla stabilità di un condominio.

Alcuni inquilini di un appartamento all’ultimo piano di un condominio hanno udito dei rumori che – hanno detto – parevano provenire dalla struttura. Inquieti, hanno lanciato l’allarme, avvertito gli altri condomini e abbandonato l’edificio.

Sul posto “gli operatori hanno effettuato un’attenta verifica sull’intera struttura di quattro piani e otto appartamenti”, spiega il comando vigili del fuoco. “In loco erano presenti a titolo precauzionale i soccorritori sanitari con un’ambulanza e i carabinieri. Gli accertamenti non hanno riscontrato anomalie strutturali, presumibilmente i rumori erano imputabili all’impianto di riscaldamento”. La ventina di occupanti hanno così potuto rientrare nelle proprie abitazioni.